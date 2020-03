Calcio,lascia presidente federazione Usa

Carlos Cordeiro paga gli attacchi alla nazionale femminile

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAR - Il presidente della federazione di calcio americana, Carlos Cordeiro, si dimette. L'addio a sorpresa segue la pioggia di critiche piovute per i suoi attacchi alla nazionale di calcio femminile, l'ultimo dei quali nei documenti depositati in tribunale nell'ambito delle scontro legale sull'equal pay. Documenti in cui la Us Soccer Association afferma che un giocatore maschio ha bisogno di "maggiori competenze e capacità in termini di velocità e di forza", oltre ad "avere maggiori responsabilità". Cordeiro si assume la responsabilità dei documenti legali presentati e del loro linguaggio, definito misogino.