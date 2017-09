Calcio: Maradona cita Dolce e Gabbana

"Li stimo ma hanno usato mio nome senza autorizzazione"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 6 SET - "Ho dato mandato ai miei legali per citare in giudizio gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana ed ottenere il giusto risarcimento perché, durante una loro sfilata a Napoli, hanno utilizzato il mio nome, senza alcuna autorizzazione". Lo annuncia Diego Armando Maradona che ha citato gli stilisti italiani che in una sfilata a Napoli nel 2016 avevano fatto sfilare una delle modelle con la maglia azzurra numero 10 e la scritta "Maradona" sulla schiena. "Pur conservando per il loro lavoro stima e considerazione - afferma Maradona in una nota diffusa dal suo manager Stefano Ceci - sono stato costretto a tutelare i miei interessi violati da una politica di marketing speculativo da parte degli stilisti. Ora attendo con serenità la decisione dei giudici italiani". (ANSA).