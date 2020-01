'Questa federazione è la prima al mondo, Fifa si sta muovendo'

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Il fatto che la Figc sia la prima federazione calcistica al mondo ad aprire una Divisione Paralimpica e Sperimentale vi deve rendere orgogliosi. A livello internazioanle ci sono già stati incontri tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e il presidente del Comitato paralimpico Andrew Parsons per vedere come il mondo del calcio possa aprirsi: noi siamo stati più bravi, abbiamo anticipato i tempi". Sono le parole del presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli nel giorno dell'avvio ufficiale dell'attività della Divisione Calcio paralimpico e Sperimentale presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, a Roma. "Sono felice di essere presente al kick off di questa esperienza - ha aggiunto Pancalli - Il presidente Gravina mi ringrazia, ma sono io che ringrazio lui perché ha contribuito a realizzare questa esigenza non solo del mondo del calcio, ma dell'intero Paese".(ANSA).