Calcio: Ruggeri, non sono interessato alla Sampdoria

La smentita dell'imprenditore "alle notizie apparse sui media"

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - "In relazione alle notizie apparse su alcuni media nel pomeriggio di oggi, smentisco un mio coinvolgimento nell'acquisizione dell'UC Sampdoria". Così all'agenzia ANSA Alessandro Ruggeri, imprenditore ed ex presidente dell'Atalanta, smentisce un suo interessamento per la società blucerchiata del presidente Massimo Ferrero. (ANSA).