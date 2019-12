Lettera presidente, in Champions vogliamo rivincita col Chelsea

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Il Bayern Monaco tritatutto in Champions League fatica un po' in campionato e Karl Heinz Rummenigge ha scritto ai tifosi per Natale, promettendo un 2020 di successi. "In Champions siamo stati la prima squadra tedesca a superare le qualificazione con sei vittorie su sei - sottolinea il presidente del cda del club bavarese -. Agli ottavi affronteremo il Chelsea, con la voglia di scacciare i fantasmi dell'eliminazione subita nel 2012. Dovremo essere in ottima forma, concentrati e molto motivati, per raggiungere i quarti di finale". Quanto alla Bundesliga, Rummenigge si dice "ragionevolmente ottimista" sulle possibilità del Bayern di mantenere il titolo, soprattutto perché "le due squadre davanti a noi (Lipsia e Borussia Moenchengladbach) devono venire entrambe a giocare a Monaco". (ANSA).