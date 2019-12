Calcio: Verna (Odg) a premier, incentivare sport di base

Presidente Lnd Sibilia, certo Conte saprà cogliere il messaggio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il calcio è bello come dimostra la Lega dilettanti, 60 anni appena compiuti. Valori, educazione alle regole e corretti stili di vita, comuni anche ad altre discipline, da raccontare sempre più pensando anche a qualche forma di incentivo". La citazione sul ruolo sportivo e sociale svolto dal calcio di base è del presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna nell'introduzione all'incontro del premier, Giuseppe Conte, con i media a Villa Madama. "Ringrazio di cuore Verna per aver sottolineato, in un'occasione così importante, quale è il valore della Lega nazionale dilettanti per l'intero Paese - ha commentato il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia -. I nostri club svolgono, tra mille difficoltà, un'opera meritoria per le comunità di riferimento, assicurando ovunque la sana occupazione del tempo libero attraverso lo sport. Sono certo che il presidente Conte saprà cogliere il messaggio di Verna, riservando le necessarie attenzioni al movimento del calcio dilettantistico italiano". (ANSA).