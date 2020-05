Calcio: vice di Mourinho, 'vedo Messi all'Inter'

Morais: 'sara' decisiva la figura di Zanetti'

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Il futuro di Leo Messi e' all'Inter". La frase di Jose' Morais, ex vice di Josè Mourinho in diverse squadre - anche in quella nerazzurra che vinse il Triplete - riaccende le speranze dei tifosi interisti. Morais ha spiegato il perche' della sua previsione, a El Mundo Deportivo: "sara' decisiva la presenza di Zanetti nel direttivo del club italiano", dice. Fermo restando che la premessa per un'operazione che sarebbe clamorosa e' che la frattura tra l'argentino e il Barcellona, emersa durante l'emergenza coronavirus, diventi definitiva. (ANSA).