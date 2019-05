La tanto sospirata fumata bianca, alla fine, è arrivata. Il calcio italiano da qualche minuto ha appreso le date di inizio e fine del calciomercato estivo (e invernale): la finestra di trasferimenti si aprirà il prossimo 1 luglio e si chiuderà il 2 settembre. Una scelta in netto contrasto con quella effettuata nella scorsa stagione, quando il mercato si chiuse il 16 agosto, e molto diversa rispetto a quella della Federazione inglese: in Premier, infatti, il mercato apre oggi (ma ufficialmente si potrà cominciare a tesserare dall'11 giugno) e si chiuderà l'8 agosto. In Francia si potranno fare acquisti e cessioni dall'11 giugno al 2 settembre, mentre in Germania e Spagna le date sono uguali a quelle italiane.