Calciopoli, Giraudo ricorre alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

vedi letture

A distanza di quasi 14 anni continua l’onda giudiziaria nata dallo scandalo di Calciopoli. Antonio Girando, ex dirigente della Juventus sospeso a vita a seguito delle sentenze sull’inchiesta, ha presentato ricorso alla CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Secondo i legali dell’ex dirigente, si legge sul Corriere dello Sport - l’Italia ha violato l’art. 6 della Convenzione, ovvero quello che regola e garantisce l’accesso a un tribunale precostituito e al diritto ad un giusto processo, per aver consentito alle federazioni sportive la creazione di giurisdizioni disciplinari non “precostituite per legge”, che hanno lasciato al ricorrente e ai suoi avvocati un tempo insufficiente per predisporre la difesa oltre ad aver sottoposto queste giurisdizioni disciplinari alla stessa autorità - il presidente della FIGC - alla quale era sottoposta la procura, ossia l’organo che ha istruito e sostenuto l’accusa.