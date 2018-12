Calcioscommesse, Signori annuncia in aula: “Rinuncio alla prescrizione”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex attaccante di Foggia, Lazio e Bologna Beppe Signori non ha intenzione di prendere scorciatoie nel processo in corso a Modena relativo al calcioscommesse legate alle presunte combine di Modena-Sassuolo e Modena-Siena. L’ex calciatore ha infatti annunciato in aula di rinunciare alla prescrizione poiché vuole uscire pulito e riabilitato dal processo, come spiega anche il suo avvocato Patrizia Brandi: “Il mio cliente – riporta Il Resto del Carlino – vuole essere riabilitato sotto tutti i punti di vista. Ha subito una gravissima ingiustizia a causa del suo nome”.