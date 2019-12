© foto di Balti Touati/PhotoViews

Antonio Caliendo ha parlato ai microfoni di TMW, ecco quanto ha detto sulle voci dell’arrivo di Ibrahimovic in Italia:

“Ibra in Italia? Mi sembra più una manovra mediatica che una cosa reale”.

Quindi non crede al trasferimento al Milan?

“Ho letto e ascoltato diverse dichiarazioni da parte dei dirigenti del Milan, hanno dichiarato che non c’è niente di concreto all’orizzonte. Comunque può ancora rendere al meglio, guardate Buffon. Se può giocare Buffon anche Ibra che si è sempre contenuto e gestito atleticamente è in grado di dire la sua. Sicuramente non metterebbe in discussione la sua credibilità professionale”.

Dove lo vedrebbe bene?

“Andrebbe bene dappertutto. Sta cercando una squadra che gli garantisca un appoggio tecnico non indifferente per sfruttare le sue doti”.