Calisti: "Col Milan serve una Lazio battagliera"

L'ex calciatore Ernesto Calisti ha parlato di Milan-Lazio di Coppa Italia ai microfoni di MC Sport Live Show.

Sulla partita

"Ci si aspetta una bella risposta della Lazio, dopo il ko con il Chievo, Mi aspetto una Lazio battagliera e che passi il turno. Deve fare una grande partita per conquistare la finale, che può regalarti l’Europa. Non basta più la bella prestazione. Su chi puntare? Immobile è in difficoltà da qualche mese, non riesce a fare gol e si innervosisce. Magari trovasse il gol stasera. Mi aspetto molto da Luis Alberto, Milinkovic, dai giocatori importanti insomma".

Su Simone Inzaghi

"Lui viene messo in discussione perché è l’allenatore. A volte non ha gestito bene il turnover, molto spesso ha fatto cambi poco opportuni. Ha commesso errori anche importanti quest’anno e lo scorso, giusto metterlo in discussione ma anche la società e i calciatori. Tutti devono essere sul tavolo degli imputati e devono dare una risposta. Serviva sicuramente un mercato diverso. A gennaio bene Romulo, ma serviva anche altro".

Sull’Atalanta

"Adesso è la favorita, è in un momento buono. A Napoli sono stati anche fortunati, ma è una squadra che non molla mai. In una partita dentro o fuori la Fiorentina può dire la sua, anche se quest’anno mi ha deluso. Spero però in una finale Lazio-Fiorentina".