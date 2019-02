Callejon premiato come giocatore della settimana in Europa League

La gran partita giocata da José Callejon contro lo Zurigo vale un encomio speciale per l'esterno spagnolo del Napoli. La UEFA lo ha infatti eletto giocatore della settimana nell'ambito della seconda competizione europea.

Congratulations to @sscnapoli ⭐️ José Callejón (@J21Calleti), voted Player of the Week! 👏👏👏#UEL #POTW @hankookreifen

