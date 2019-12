Cambia 4 squadre nel 2019, ma è un truffatore: la storia dI Verhagen

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha una pagina dedicata sul famoso portale transfermarkt, ma non è un calciatore professionista. La storia di Bernio Verhagen sta facendo il giro del mondo ed entra di diritto tra le più incredibili dell'anno che sta per terminare: l'olandese, originario del Suriname, è riuscito a farsi ingaggiare da quattro club diversi (in tre continenti) solo nel 2019 ed è stato arrestato qualche giorno fa. Perché oltre ad aver taroccato curriculum e millantato di essere rappresentato dagli stessi agenti di Gareth Bale, il 24enne si è reso protagonista di diversi episodi spiacevoli.

Dall'Africa al Sudamerica - Andiamo con ordine: Verhagen, ala destra sotto contratto con il Den Dungen (squadra dilettantistica olandese), viene ingaggiato a inizio anno dalla Dinamo-Auto, formazione amatoriale della Transnistria, ex regione della Moldavia. L'esperienza dura appena qualche settimana, poi il giocatore passa improvvisamente al Cape Town City, club sudafricano nel quale resta solo un mese senza mai giocare. La sua carriera ha un'ulteriore accelerata: viene tesserato dall'Audax Italiano, società piuttosto famosa in Cile, ma anche stavolta non mette piede in campo e decide di tornare in Europa. Il 5 novembre, a sorpresa, lo ingaggia il Viborg, compagine della massima serie danese. Qui succede di tutto: emerge che il ragazzo ha dichiarato di aver sostenuto falsi provini, che avrebbe tentato di sedurre e derubare una donna e che i suoi rappresentanti fossero della Stellar Group, la stessa agenzia di Gareth Bale. Ovviamente, anche questa era una menzogna, che viene finalmente smascherata: il Viborg, resosi conto della truffa, rescinde il contratto di Verhagen il 26 novembre e il giorno dopo il "calciatore" è arrestato in Danimarca con l'accusa di aver assalito e derubato alcune persone. Una brutta storia, che ha avuto il giusto epilogo.