Cambiasso: "Eravamo tutti fiduciosi, l'Atalanta ha fatto quello che sa far bene"

Esteban Cambiasso ha commentato negli studi di Sky Sport il passaggio ai quarti di finale dell'Atalanta: "Eravamo tutti fiduciosi. Non c'era molta paura che l'Atalanta facesse un'altra cosa. Se lo avesse fatto sarebbe stato per merito del Valencia. Per fortuna il Valencia non si è opposto e l'Atalanta ha fatto quello che sa far bene".