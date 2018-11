Cambiasso: "Il Barcellona gestisce meno, sono pericolosi in pressione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sul match contro i blaugrana: "La prima idea è quella di cercare di togliere il pallone. È un Barcellonaa che gestisce un po' meno rispetto al passato. La scelta di Dembélé è significativa. Vuol dire che Valverde ipotizza un possesso palla dei nerazzurri. Una squadra che pressa e non ti fa ragionare è più pericolosa di una con la palla. Oggi l'Inter ha bisogno dei suoi tifosi, deve farsi trascinare. La partita non è importante, vale la qualificazione".