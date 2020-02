vedi letture

Cambiasso: "L'Atalanta non è favorita, in Spagna è avanti il Valencia"

Esteban Cambiasso, dallo studio Sky, parla di Champions League. "Non credo che l'Atalanta sia così favorita come si dice in Italia. In Spagna è considerato favorito il Valencia. La realtà che vediamo qui non è quella che si vede nel mondo".