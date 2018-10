Cambiasso: "La nostra Inter arrivava da un percorso diverso"

© foto di Federico De Luca

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Napoli e Inter, impegnate questa sera contro PSG e Barcellona. Ecco le sue parole sui nerazzurri: "La squadra arriva da un periodo di crescita, ma la nostra Inter era un'altra cosa. Arrivavamo da un percorso diverso. Ricordiamoci che è il girone: anche se non ci sentono è inutile caricarli".

L'ex giocatore dei nerazzurri ha analizzato anche il modo di giocare degli attaccanti del Napoli: "Loro riescono a tenere la palla, per i centrali del PSG non sarà semplice trovare Insigne o Mertens. Su questo Ancelotti avrà un vantaggio".