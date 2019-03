Cambiasso: "No al parallelismo Inter-Juve. Triplete? Non serviva CR7"

© foto di Federico De Luca

Esteban Cambiasso non vuole paragonare la sua Inter del Triplete alla Juventus di Cristiano Ronaldo. "Il nostro - ha detto l'argentino a Sky Sport - era un gruppo senza la stella, come lo sono Cristiano Ronaldo o Messi: questi due sono giocatori unici, giocatori che fanno la differenza. Noi, ad esempio, avevamo uno come Samuel Eto’o, che veniva dal Triplete col Barcellona. Qual è stato il momento della svolta nel 2010? A differenza della Juve non abbiamo fatto rimonte come quella contro l’Atletico Madrid, ma l’aver passato gli ottavi col Chelsea ci ha dato consapevolezza. Il parallelismo tra noi e la Juve non ci sta“.