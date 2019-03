Cambiasso: "Nuovo stadio a San Siro? Almeno rimane nel quartiere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso, ha parlato ai microfoni di Sky sulla questione stadio. "Per la verità sono già felice che ci siano due opzioni in zona San Siro. Io sono un figlio adottivo di quel quartiere, vivo tutt'ora a meno di 800 metri dallo stadio. In altri tempi si era detto di individuare in uno spazio diverso, l'avrei digerita peggio. Io sarò legato a San Siro, ho passato gli anni più belli della mia carriera. Diventa troppo facile senza sapere i conti, le situazioni, i problemi delle diverse squadre".