Esteban Cambiasso, dagli studi Sky, parla della gara tra Porto e Roma. "Questa squadra è superiore rispetto a quella dell'anno scorso: sono agli ottavi in Champions, sono in lotta per un posto in Champions in Serie A. Certo, credo che conti il 'come' è arrivata l'eliminazione dalla Coppa Italia. Spesso non conta ma questa Roma non ha toccato il fondo, la squadra è sempre sul pezzo".