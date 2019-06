Cambiasso sulla finale: "Il calcio è imprevedibile, Pochettino in fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esteban Cambiasso, ex giocatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la finale tra Tottenham e Liverpool: "È stato un piacere rivedere Pochettino, l'ho visto felice e tranquillo per questa opportunità. Sicuramente è in fiducia, è quello che sta vivendo da anni. Aveva piena fiducia e sapeva delle loro potenzialità, consapevolezza di tirare fuori il meglio. Ora manca l'ultimo gradino".

Quale sarà secondo te il primo cambio?

"Il calcio è imprevedibile e strano. I due eroi delle semifinali, ad esempio, saranno in panchina, anche lì può essere una chiave".