Camera ardente Tomà, tifosi Torino in fila

Cairo, "era persona unica, omaggio a lui è al Grande Torino'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Torinesi in fila, nel centro di Torino per rendere omaggio a Sauro Tomà, l'ultimo degli 'Invincibili' del Grande Torino, morto martedì a 92 anni. La camera ardente è stata allestita a Palazzo Madama, esattamente come successo 69 anni fa con la squadra perita a Superga. "Una persona speciale - ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo -, ricordando lui ricordiamo anche il Grande Torino". Il n.1 granata si è recato a Palazzo Madama insieme ai calciatori e allo staff per un ultimo saluto: "Ho avuto occasione di conoscerlo quando arrivai al Toro - ha proseguito Cairo -, fece parte del grande Torino per gli ultimi due anni, giocò una quarantina di partite e fu amico di Mazzola. Poi un infortunio al menisco gli impedì di partire per Lisbona e lui quasi rimpiangeva, pur avendo vissuto altri 69 anni, di non essere stato su quell'aereo con la sua squadra. Una persona unica". Contro il Chievo, sabato a Verona, il Torino giocherà con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di silenzio.