Camerun, Broos difende Aboubakar: "Errori capitano: è la vita della punta"

Hugo Broos, ct del Camerun, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio contro l'Australia in Confederations Cup, prendendo pubblicamente le difese del centravanti Vincent Aboubakar, autore di molti errori sotto porta: "Questa è la vita della punta: a volte prendi la porta ad occhi chiusi, altre volte sbaglie occasioni che non crederesti mai. Oggi siamo stati un po' sfortunati, abbiamo avuto due o tre belle occasioni non sfruttate. La squadra sta crescendo, e se in un futuro troverò un attaccante che segna sempre ad occhi chiusi, lo farò giocare sempre. Penso che le statistiche dicano tutto: siamo stati la squadra migliore nei novanta minuti".