Camoranesi: "Ancelotti e CR7 il top per la Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro German Camoranesi, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino, partendo dal ritorno di Carlo Ancelotti in Serie A: "È una cosa che ha fatto benissimo al campionato italiano per tutto quello che rappresenta il mister e tutti i suoi successi raccolti in Italia e all'estero. In più, il fatto di essere approdato in una squadra ché stata protagonista negli ultimi anni contribuisce a far crescere nel pubblico l'appeal della serie A. Non ho avuto la fortuna di esser allenato da lui ma quando sono arrivato alla Juventus i giocatori allenati da lui l'anno prima parlavano molto bene della sua gestione: questo fa capire che è una persona speciale. Cristiano Ronaldo? È il giocatore più significativo degli ultimi 15 anni, dopo la partenza di Zidane e Ronaldo il fenomeno. È colui che ha riacceso l'interesse nel nostro campionato a livello mondiale, dopo anni di bassa qualità. Il suo arrivo ha dato una spinta a tutto il sistema".