Camoranesi e Rivera tra gli allievi sotto esame per il corso da allenatore

Oggi è andato in scena il secondo e ultimo giorno di esami per gli allievi del corso "Master" UEFA Pro di Coverciano, ovvero il massimo livello di formazione per allenatori. Sono molti i volti noti che si sono messi alla prova per ricevere il famoso "patentino", partendo dal campione del mondo del 2006 Camoranesi all'ex presidente del Settore Tecnico Gianni Rivera. Insieme a loro anche tanti altri ex giocatori come Toninho Cerezo, Amantino Mancini, Enzo Maresca, Michele Pazienza e Morgan De Sanctis. Ecco la lista completa dei partecipanti all'esame:

Alessandro Amantino ‘Mancini’, Nicola Antonio Calabro, Mauro German Camoranesi, Juriy Cannarsa, Giuseppe Cardone, Antonio Carlos ‘Toninho’ Cerezo, Marcello Chezzi, Federico Coppitelli, Nicola Corrent, Morgan De Sanctis, Massimo Epifani, Gianluca Falsini, Federico Guidi, Enzo Maresca, Luigi Riccio, Sylvio Mendes de Campos ‘Sylvinho’, Michele Pazienza, Gianni Rivera, Cristian Stellini, Francesco Giuseppe Tomei, Luca Vigiani, Marco Zaffaroni, Paolo Zanetti e Karel Zeman.