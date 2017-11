Camoranesi: "Euro 2008 la mia delusione. Pirlo? Di Natale il più grande”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro German Camoranesi torna a parlare del passato. Attraverso Top Calcio 24, l'ex centrocampista di Juventus e Nazionale ha detto: “Se Berlino è stata la mia gioia più grande, la partita di Vienna contro la Spagna è stata la mia più grande delusione. Abbiamo perso ai rigori dopo aver sfiorato il vantaggio. Avessimo superato quello scoglio, avremmo vinto anche quell’Europeo, ne sono sicuro”, le parole del campione del mondo nel 2006 che ha ricordato l'eliminazione ai quarti di Euro 2008. In questi giorni s'è ritirato Andrea Pirlo, Camoranesi ha in merito: “Un grande passato per un giocatore formidabile, col quale ho condiviso la magica e irripetibile esperienza del mondiale vinto. Se è stato dal punto di vista tecnico il più forte col quale hai giocato?

Fatemi riflettere…grande Pirlo, ma tecnicamente il più forte col quale ho giocato è stato Totò Di Natale".