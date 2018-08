Camoranesi: "Juve ancora superiore. Ronaldo segnerà una marea di gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Camoranesi, campione del mondo nel 2006 e storico ex juventino, ha parlato a Tuttosport: "Che Ronaldo non abbia segnato nelle prime due giornate non significa niente. Da qui a fine stagione farà una marea di gol. L'intesa con i compagni si svilupperà spontaneamente in poco tempo stando insieme in campo. Corsa scudetto? Mi aspetto lo stesso campionato degli ultimi anni. La Juve è nettamente superiore e alla lunga questa superiorità verrà fuori. La Champions? La Juve è una delle 4-5 squadre che possono arrivare alle semifinali senza sorprendere".