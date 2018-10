Campagnaro sicuro: "Insigne l'arma in più del Napoli"

© foto di Federico Gaetano

Hugo Campagnaro, ex difensore del Napoli e attualmente in forza al Pescara, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la vittoria dei partenopei contro il Liverpool: "Vedo Insigne sempre meglio. Quando io ero in azzurro Lorenzo era meno maturo, ma ora sta mostrando il suo valore in tutte le partite. E' l'arma in più del Napoli", le parole dell'argentino.