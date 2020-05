Campania, De Luca: "Non è accettabile che il Governo scarichi responsabilità sulle Regioni"

vedi letture

"La Campania non è d'accordo e non ha sottoscritto l'intesa Stato-Regioni che alcuni media presentano come condivisa all'unanimità". Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato così durante il programma 'Mezz'ora in più' su Rai 3. "Su alcune norme di sicurezza generale - ha proseguito - deve pronunciarsi il ministero della Salute, non è possibile che il Governo scarichi opportunisticamente tutte le decisioni sulle Regioni. Non è accettabile".