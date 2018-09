Campionato Primavera 1, Fiorentina super contro il Chievo Verona

“Sono contento, al Palmeiras c’è una struttura incredibile. Sto giocando bene, ho continuità. Mi sono ambientato subito”. Così a TuttoMercatoWeb il difensore del Palmeiras, ex Milan, Gustavo Gomez. La sua situazione di mercato al Milan non è stata facile... “È stata una situazione...

Liga, brutta sconfitta per il Siviglia: ko 2-0 in casa col Getafe

Real Madrid, Ramos: "Dobbiamo dare il massimo per questa squadra"

Bordeaux, Karamoh non convocato: forma fisica non ottimale

Valencia, allarme Murillo: si fa male in allenamento, a rischio per la Juve

Torna la Champions League, Isco: "Il Real Madrid lotterà per vincerla"

Barcellona, Malcom torna in gruppo: a disposizione per il PSV

Man United, Shaw recuperato per la sfida di Champions League

Il Mirror e la crisi di Kane: "Non ho postumi da Mondiale"

Tottenham, Lloris out con l'Inter. Pochettino spera nel recupero di Lamela

Griezmann: "No al Barça perché l'Atl.Madrid è un grande club"

Crystal Palace, rinnovo per lo scozzese McArthur

Carrasco non dimentica l'Atl.Madrid: "Merita di vincere la Champions"

Paris Saint-Germain, primo contratto per N'Soki

Premier, pareggio in extremis del Brighton: 2-2 a Southampton

Stuani trascina il Girona: 3-2 al Celta. Prima sconfitta per i galiziani

Le partite in programma: Inter U19-Cagliari U19 1-0 Napoli U19-Milan U19 1-0 Roma U19-Sassuolo U19 3-5 Juventus U19-Sampdoria U19 1-0 Palermo U19-Torino U19 3-2 Udinese U19-Empoli U19 3-2 Genoa U19-Atalanta U19 1-2 Chievo U19-Fiorentina U19 0-4

Oggi si tornava in campo con il Campionato Primavera per concludere la prima giornata. La Fiorentina fuori casa, ne rifila 4 al Chievo Verona. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare, i risultati e la classifica aggiornata.

