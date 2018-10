Campionato Primavera 1, i risultati della quinta giornata

11.17 - MALAGO': "OGGI ATMOSFERA POSITIVA" Prende parola il presidente del CONI, Giovanni Malagò. "E' un onore prendere il testimone di Mario Pescante e Franco Carraro, spero che questo ci metta in condizione di tutelare le discipline sportive. Agli Youth Olympic Games di Buenos Aires...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 ottobre

Juve, ansia Emre Can: il tedesco rischia l'intervento chirurgico

Milan, Biglia: "Nainggolan? Non giudico l'arbitro"

Real Madrid, ore contate per Lopetegui: i big spingono per Conte

Torino, un punto amaro per Mazzarri: "Il calcio ti punisce se sprechi"

Roma, Di Francesco ancora non è a rischio ma serve invertire la rotta

Il punto sulla Ligue 1 - PSG 10 e lode, non basta Henry al Monaco

Juve-Marcelo, Perez non digerisce la richiesta d'addio del brasiliano

Malagò: "Gravina nome unico, ci sarà compattezza come auspicato"

Le pagelle di Icardi: ha sempre ragione. Gol per la stagione

Juve, Pjanic: "Napoli gioca bene. Ma se non vinci hai perso tempo"

FIGC, Gravina verso la Presidenza. Marchetti: "Credete nelle Under"

Le partite in programma: Milan U19-Torino U19 2-1 Cagliari U19-Atalanta U19 0-2 Empoli U19-Sassuolo U19 3-3 Fiorentina U19-Inter U19 2-1 Udinese U19-Napoli U19 2-3 Juventus U19-Chievo U19 2-0 Roma U19-Palermo U19 5-0 22.10. 15:00 Sampdoria U19-Genoa U19

Oggi si torna in campo con il Campionato Primavera per giocare il posticipo della quinta giornata. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare, i risultati e la classifica aggiornata.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy