Questa settimana si tornava in campo per giocare la ventitreesima giornata del Campionato Primavera 1. L'Atalanta batte il Milan, la Roma vince con il Genoa e il Torino perde con la Sampdoria e si allontana dalla vetta. Sconfitta anche per la Fiorentina a Cagliari. Ecco di seguito tutto il programma, i risultati e la classifica aggiornata.

Le gare in programma:

Milan-Atalanta 0-3

Napoli-Chievo Verona 0-1

Cagliari-Fiorentina 2-1

Roma-Genoa 4-2

Empoli-Inter 1-1

Udinese-Palermo 1-1

Sampdoria-Torino 2-0

01.04. 19:00 Juventus-Sassuolo

La classifica:

Atalanta 51

Fiorentina 44

Torino 43

Inter 43

Roma 42

Juventus 33

Chievo Verona 33

Cagliari 33

Napoli 32

Genoa 28

Empoli 27

Sassuolo 22

Milan 22

Sampdoria 22

Palermo 21

Udinese 13