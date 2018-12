© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi si tornava in campo con due anticipi della tredicesima giornata del Campionato Primavera. Vince ancora il Torino di Coppitelli e si porta momentaneamente, attendendo che giochi l'Atalanta, primo in vetta. Domani giocano tutte e si chiude questo turno natalizio. Chissà se il Torino come regalo, si terrà stretto il primo posto in classifica. Ecco di seguito tutto il programma, i risultati e la classifica.

Torino U19-Inter U19 4-0

Milan U19-Udinese U19 1-2

23.12. 10:00 Napoli U19-Cagliari U19

23.12. 10:00 Roma U19-Sampdoria U19

23.12. 11:00 Chievo U19-Empoli U19

23.12. 11:30 Atalanta U19-Sassuolo U19

23.12. 14:00 Palermo U19-Fiorentina U19

23.12. 14:30 Genoa U19-Juventus U19

La classifica:

Torino 29

Atalanta 29

Juventus 24

Fiorentina 24

Inter 21

Roma 20

Napoli 20

Palermo 17

Cagliari 16

Sassuolo 15

Sampdoria 14

Chievo Verona 9

Udinese 9

Milan 8

Genoa 8

Empoli 7