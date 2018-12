Campionato Primavera 1, il Torino ferma anche l'Atalanta

Oggi si tornava in campo per giocare il posticipo della dodicesima giornata del Campionato Primavera. Pareggiano il Cagliari e la Roma. Ieri il match clou tra Atalanta e Torino finisce in maniera roboante 3 a 3. Pareggiano anche Empoli e Milan e Sassuolo e Napoli. Super Juventus contro l'Udinese e vittoria dell'Inter e della Fiorentina. Ecco di seguito tutto il programma e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Cagliari U19-Roma U19 1-1

Juventus U19-Udinese U19 5-0

Fiorentina U19-Genoa U19 2-1

Sampdoria U19-Palermo U19 1-0

Sassuolo U19-Napoli U19 1-1

Inter U19-Chievo U19 1-0

Atalanta U19-Torino U19 3-3

Empoli U19-Milan U19 1-1

La classifica:

Atalanta 29

Torino 26

Juventus 24

Fiorentina 24

Inter 21

Roma 20

Napoli 20

Palermo 17

Cagliari 16

Sassuolo 15

Sampdoria 14

Chievo Verona 9

Udinese 9

Milan 8

Genoa 8

Empoli 7