Campionato Primavera 1, Inter e Atalanta prime a braccetto

Questa settimana si tornava in campo nel Campionato Primavera 1, per giocare i recuperi della 21esima e 22esima giornata. Bene Inter e Atalanta contro Genoa e Roma. Successi anche per Bologna e Sassuolo. Ecco di seguito tutto il programma, i risultati e la classifica nel particolare.

Le partite da recuperare:

Inter U19-Genoa U19 2-0

Atalanta U19-Roma U19 2-0

Bologna U19-Lazio U19 1-0

Sassuolo U19-Sampdoria U19 2-0

02.05. 15:00 Torino U19-Fiorentina U19

La classifica:

Inter 50

Atalanta 50

Fiorentina 43

Roma 42

Chievo 37

Milan 36

Genoa 35

Juventus 34

Torino 33

Sassuolo 29

Napoli 28

Udinese 28

Sampdoria 25

Verona 21

Bologna 20

Lazio 15