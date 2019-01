Campionato Primavera 1, pareggia la Juventus e crolla il Milan

Oggi si è tornati in campo per giocare alcune gare della quindicesima giornata del Campionato Primavera. Ieri l'Atalanta vincendo contro l'Empoli si è presa momentaneamente, aspettando che giochi il Torino, il primo posto. Successo della Roma e naufragio completo per il Milan. Ecco di seguito tutto il programma e la classifica.

Le gare in programma:

Atalanta U19-Empoli U19 1-0

Milan U19-Fiorentina U19 1-2

Roma U19-Udinese U19 2-0

Napoli U19-Juventus U19 1-1

Chievo U19-Sampdoria U19 1-1

20.01. 10:00 Palermo U19-Inter U19

20.01. 10:00 Torino U19-Cagliari U19

21.01. 13:00 Genoa U19-Sassuolo U19

La classifica:

Atalanta 35

Torino 32

Fiorentina 31

Roma 29

Juventus 25

Inter 24

Napoli 22

Palermo 18

Cagliari 17

Sassuolo 15

Sampdoria 15

Chievo Verona 14

Genoa 14

Udinese 12

Empoli 11

Milan 11