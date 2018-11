Campionato Primavera 1, si chiude con un Toro sontuoso

“Inter-Barcellona? Per la classifica è insignificante, si qualificheranno entrambe. Un pareggio accontenterebbe tutti”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli. Che mercato si aspetta dall’Inter a gennaio? “Qualche rinforzo soprattutto per quanto riguarda i rincalzi....

Le probabili formazioni di Cosenza-Pescara - Turnover per Pillon

Le probabili formazioni di Cittadella-Foggia - Dubbi per Grassadonia

Le probabili formazioni di Salernitana-Livorno - Chance per Di Gennaro

Le probabili formazioni di Inter-Genoa - Diverse novità per Spalletti

Le probabili formazioni di Sampdoria-Torino - Dubbi per Giampaolo

Le probabili formazioni di Benevento-Ascoli - I sanniti tornano in campo

Le probabili formazioni di Chievo-Sassuolo - Out Babacar, Boateng dal 1'

Le probabili formazioni di Parma-Frosinone - Longo non cambia nulla

Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta - Tanti interrogativi per Gasperini

Le probabili formazioni di Udinese-Milan - Abate dal 1', out Bonaventura

Le partite in programma: Udinese U19-Torino U19 0-3 Empoli U19-Fiorentina U19 0-1 Sampdoria U19-Atalanta U19 1-1 Juventus U19-Palermo U19 0-2 Cagliari U19-Sassuolo U19 2-2 Napoli U19-Genoa U19 3-0 Milan U19-Chievo U19 0-2 Roma U19-Inter U19 4-2

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy