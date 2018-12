Campionato Primavera 1, Torino fa sul serio e punta al primo posto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questa settimana si tornava in campo per giocare la decima giornata del Campionato Primavera. Il Torino del bravo Federico Coppitelli, fa davvero sul serio e non solo batte la Roma da ex allenatore delle giovanili giallorosse, fa la quinta vittoria consecutiva in Campionato, altro record ma si prende il secondo posto solitario a soli 3 punti dall'Atalanta in vetta. Ecco di seguito tutto il programma e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Fiorentina U19-Sampdoria U19 2-1

Torino U19-Roma U19 3-1

Atalanta U19-Chievo U19 3-1

Genoa U19-Palermo U19 2-1

Cagliari U19-Udinese U19 1-1

Inter U19-Napoli U19 0-2

Empoli U19-Juventus U19 4-4

Sassuolo U19-Milan U19 3-0

La classifica:

Atalanta 25

Torino 22

Fiorentina 21

Roma 19

Napoli 19

Juventus 18

Palermo 16

Inter 15

Sassuolo 13

Cagliari 12

Sampdoria 10

Chievo Verona 9

Genoa 8

Udinese 8

Milan 7

Empoli 3