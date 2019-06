© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio del Torino di ieri contro la Fiorentina e il passaggio in semifinale dei play off della squadra di Federico Coppitelli, oggi altra partita per accedere alle semifinali tra Roma e Chievo Verona. In semifinale troveranno i granata l'Atalanta e chi vince, tra Roma e Chievo Verona, l'Inter. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare.

Le gare in programma:

Torino U19-Fiorentina U19 2-2

18:30 Roma U19-Chievo U19 in diretta su Sportitalia