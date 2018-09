Campionato Primavera 1, vittorie per Atalanta e Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi si tornava in campo con il Campionato Primavera per giocare due anticipi della seconda giornata. Successo pirotecnico per l'Atalanta contro il Palermo e vittoria di misura con tanti gol per il Torino sul Genoa. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Atalanta U19-Palermo U19 5-0

Torino U19-Genoa U19 3-2

22.09. 11:00 Empoli U19-Napoli U19

22.09. 13:00 Sampdoria U19-Inter U19

22.09. 15:00 Fiorentina U19-Udinese U19

22.09. 15:00 Sassuolo U19-Chievo U19

23.09. 11:00 Cagliari U19-Juventus U19

23.09. 11:00 Milan U19-Roma U19

La classifica:

Atalanta 6

Torino 3

Inter 3

Napoli 3

Sassuolo 3

Juventus 3

Palermo 3

Udinese 3

Fiorentina 3

Cagliari 0

Milan 0

Roma 0

Sampdoria 0

Empoli 0

Genoa 0

Chievo 0