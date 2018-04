Campionato Primavera 2, i risultati della ventitreesima giornata

Serie A, live dai campi: stagione finita per De Sciglio, esami per Pjanic

ATALANTA IN OTTICA BENEVENTO BENEVENTO IN OTTICA ATALANTA BOLOGNA IN OTTICA SAMPDORIA CAGLIARI 13.54 - Sono 22 i giocatori convocati da Diego Lopez, tecnico del Cagliari, per la partita di domani sera contro l'Inter. Il tecnico uruguayano porterà a Milano anche...