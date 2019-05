Campionato Primavera 2, il Bologna si aggiudica la Supercoppa

Ieri si tornava in campo per giocare la finale della Supercoppa tra le prime classificate di ogni girone del Campionato Primavera 2. Il Bologna dopo la vittoria del Viareggio, batte con una bella cinquina il Pescara e si aggiudica insieme al Campionato il terzo trofeo stagionale. Mentre la settimana prossima spazio alle semifinali dei play off per poi accedere alla finalissima del 18 Maggio. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare:

Le partite in proramma:

Bologna U19-Pescara U19 5-1

Marcatori : 28′ Rabbi, 56′ Visconti, 67′ Ruffo, 73′ Castrati, 76′ Corbo (B), 86′ Palmucci (P)

Semifinali:

11.05. 15:00 Lazio U19-Lecce U19

11.05. 15:00 Spal U19-Ascoli U19

Finale 18.05. 15:00