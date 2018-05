Campionato Primavera 2, il programma dei play off

Questa settimana si scendeva in campo anche nel Campionato Primavera 2 per giocare due partite dei play off per chi salira' la prossima stagione nella Primavera 1. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare, i risultati e le classifiche finali del Campionato appena finito:

Le partite in programma:

Ascoli U19-Spezia U19 2-1

Cesena U19-Bari U19 1-2

19.05. 15:30 Cagliari U19-Bari U19

19.05. 15:30 Empoli U19-Ascoli U19

La classifica Gruppo A:

Novara U19 51

Empoli U19 45

Cesena U19 44

Spezia U19 38

Spal U19 37

Venezia U19 35

Cremonese U19 34

Pro Vercelli U19 33

Entella U19 30

Cittadella U19 29

Brescia U19 26

Parma U19 17

Carpi U19 9

La classifica Gruppo B:

Palermo 45

Cagliari 44

Ascoli 42

Bari 42

Crotone 38

Pescara 37

Perugia 37

Frosinone 34

Ternana 32

Foggia 28

Benevento 27

Salernitana 26

Avellino 0