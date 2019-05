Campionato Primavera 2, il programma della Supercoppa e dei play off

Oggi si va in campo per giocare la finale della Supercoppa tra le prime classificate di ogni girone del Campionato Primavera 2 e sara' una bella sfida tra Bologna e Pescara. Mentre la settimana prossima spazio alle semifinali dei play off per poi accedere alla finalissima del 18 Maggio. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare:

Le partite in proramma:

08.05. 16:00 Bologna U19-Pescara U19

Semifinali:

11.05. 15:00 Lazio U19-Lecce U19

11.05. 15:00 Spal U19-Ascoli U19

Finale 18.05. 15:00