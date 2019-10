Oggi si tornava in campo per giocare la quarta giornata del Campionato Primavera 2. Pareggiano il Milan, il Parma e l'Udinese. Perde in casa il Frosinone contro il Livorno. Ecco di seguito tutto il programma e la classifica nel particolare:

Le partite in programma:

Gruppo A:

Cittadella U19-Milan U19 1-1

Verona U19-Pordenone U19 5-2

Parma U19-Cremonese U19 1-1

Spezia U19-Spal U19 2-1

Udinese U19-Brescia U19 1-1

Venezia U19-Entella U19 1-3

Gruppo B:

Benevento U19-Trapani U19 1-1

Juve Stabia U19-Lecce U19 2-2

Pisa U19-Ascoli U19 0-2

Crotone U19-Cosenza U19 1-2

Frosinone U19-Livorno U19 0-2

Salernitana U19-Perugia U19 2-2

La classifica del Gruppo A:

Verona 12

Milan 8

Udinese 7

Spezia 7

Parma 6

Pordenone 6

Brescia 5

Cittadella 5

Spal 4

Entella 4

Cremonese 1

Venezia 0

La classifica del Gruppo B:

Ascoli 9

Lecce 8

Benevento 8

Trapani 7

Perugia 7

Crotone 7

Livorno 6

Frosinone 4

Pisa 3

Salernitana 3

Cosenza 3

Juve Stabia 1