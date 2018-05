Campionato Primavera, i risultati delle fasi finali

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ieri si giocavano i playoff e playout di andata della Primavera 1. Tra Roma-Juventus e Fiorentina-Torino ci sono stati solo pareggi. Stessa cosa nei play out tra Verona e Udinese. Mentre nella sfida tra Empoli e Cagliari in Primavera 2 (anche se entrambe promosse in Primavera 1 a causa della retrocessione in Serie C del Novara), i sardi battono i toscani. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare e i risultati.

Le fasi finali play off:

Juventus–Roma 1-1

Torino-Fiorentina 1-1

31 maggio Roma-Juventus

31 maggio Fiorentina-Torino

Le fasi finali play out:

Verona-Udinese 1-1

31 maggio Udinese-Verona

Empoli-Cagliari 1-3