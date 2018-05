Campionato Primavera, il programma delle fasi finali

Vanno dirette alle finali per il titolo Atalanta e Inter e si giocheranno invece i play off: Roma, Juventus, Fiorentina e Torino. Giocheranno i play out: Verona e Udinese in Primavera 1 ed Empoli e Cagliari in Primavera 2 (anche se entrambe promosse in Primavera 1 a causa della retrocessione in Serie C del Novara). Ecco di seguito tutto il programma nel particolare.

Le fasi finali play off:

13.00 Juventus–Roma

15.30 Torino-Fiorentina

31 maggio Roma-Juventus

31 maggio Fiorentina-Torino

Le fasi finali play out:

15.00 Verona-Udinese

31 maggio Udinese-Verona

14.30 Empoli-Cagliari