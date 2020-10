Campionato Primavera, netta vittoria della Roma nel derby

In questo turno di Campionato Primavera funestato da una serie di rinvii, l'unica gara che si è disputata è il derby Primavera tra Lazio e Roma a Formello. Partita senza storia con i giallorossi che si impongono per 4-0 sugli avversari. Sblocca il match dopo una ventina di minuti Providence, gli ospiti tengono bene il campo e nella ripresa dilagano con Milanese, Tripi e Ciervo. Da segnalare per i padroni di casa a pochi minuti dalla fine l'esordio assoluto tra i pali di Mattia Peruzzi, figlio di Angelo, attuale club manager biancoceleste.

Roma che mette in cantiere la seconda vittoria consecutiva con quattro goal di scarto, e va a punteggio pieno con quindici punti in cinque gare, Lazio che rimane a quota nove.

Lazio-Roma 0-4

reti: 21' Providence, 52' Milanese, 72' Tripi, 74' Ciervo.