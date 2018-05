Candela: "La Roma ha pagato a caro prezzo degli errori evitabili"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ex terzino della Roma Vincent Candela ha commentato nel dopo gara l'eliminazione dei giallorossi ai microfoni di Sky Sport: “La Roma ha preso due gol evitabili, poi però c'è stata la reazione e anche qualche episodio da rivedere. Sono orgoglioso di quanto ha fatto Di Francesco anche se resta un po' di amaro in bocca perché con qualche minuto in più si poteva arrivare in finale, ma va bene così. La Roma si è dimostrata superiore al Barcellona sia all'andata sia al ritorno, mentre il Liverpool si è mostrato più forte e ha meritato la finale. Sono stati troppi gli errori mentali e personali dei giallorossi”.